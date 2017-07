Scoret hattrick

Norge J16 fikk en god start på turneringen med 4-3-seier mot Danmark fredag. Da sto begge BUL-spillerne over kampen. Eline Hegg fikk en smell i ankelen på torsdagens trening, mens Runa Lillegård var syk. I søndagens møte med Tyskland var de begge i startoppstillingen når jenter 16-landslaget tok sin andre seier under Åpent Nordisk mesterskap.

– Artig å lykkes med det vi har planlagt, sier landslagstrener Lena Tyriberget til fotball.no etter lagets andre seier i Åpent Nordisk mesteskap.



Runa forlater BUL Skal spille for Lyns fotballdamer fra høsten av.

Runa Lillegård sendte Norge i ledelsen allerede etter fire minutter, og kun et par minutter etter hvilen var hun frempå igjen og satte dagens andre. Spissen som forlater BUL for å kombinere spill med divisjonskollega Lyn og skolegang på NTG la like gjerne på til 3-0 etter 61. minutters spill. Tyskland fikk et trøstemål like før slutt.

Det betyr at de norske jentene ligger godt an til en finaleplass i Åpent Nordisk mesterskap allerede før siste gruppekamp mot Nederland.

Lykkes med kampplanen

– Det ble en mer kontrollert kamp enn sist. Vi lyktes veldig godt med kampplanen våres og spillerne var flinke til å gjennomføre den i store deler av kampen. Vi har gjort gode forberedelser inn mot kampen og derfor er det spesielt artig at vi lykkes med det vi har planlagt, sier J16-landslagstrener Lena Tyriberget til fotball.no etter kampen.

– Vi traff godt i starten av kampen med å sette presset høyt på Tyskland og sjokkere dem litt. Det fikk vi betalt for gjennom at vi vinner ballen høyt i banen og skaper kontringer på dem. 1-0 tidlig hjelper på det, og gir oss selvtillit, legger hun til.

Effektive

Tyriberget er svært fornøyd med den norske effektiviteten i de to første kampen.

– Det å starte begge omgangene på den måten er jo en god medisin. Scoringene kommer etter godt kontringsspill, bortsett fra 3-0 som er en ball som blir stusset gjennom fra et utspill. Vi gjør en god jobb i forsvarsjobben våres - både i det høye presset og i det lave presset. Vi er gode i kontringsspillet, og i tillegg er vi effektive. Det har vi vært i begge kampene, avslutter Tyriberget.

Norge - Tyskland 3-1 (1-0)

* Norge tar ledelsen 1-0 etter kun fire minutter. Runa Lillegård er målscorer.

* Norge får en perfekt start på andreomgangen. Kun to minutter er spilt når Runa Lillegård legger på til 2-0 med sitt andre mål i kampen.

* Norge øker til 3-0 mot Tyskland etter 61 minutter og nok en gang er Runa Lillegård målscorer!

*Tyskland reduserer til 1-3 med fem minutter igjen å spille ved Laura Haas.

Slik startet Norge:



NORGE (4-4-1-1): Sara Nilssen Kilen - Madeleine Hille Mellemstrand, Marthine Østenstad, Kristine Karstad, Marthea Meier - Lotte Fikseth Fossem (k), Anna Jøsendal, Julie Blakstad, Eline Hegg - Anna Østrem - Runa Lillegård.