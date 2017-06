Alta-damene slo tilbake

Alta IFs damelag kom seg raskt tilbake på vinnersporet etter et skuffende 2-3-tap mot Polarstjernen forrige helg.

–Solid lagseier der absolutt alle jobbe sokkan av seg gjennom 90 minutter, og 3 deilige poeng med hjem i bagasjerommet, skriver de på sin facebookside. Carine Brekkan Kristensen satte inn kampens første mål etter et hjørnespark, mens et frispark fra Hege Christine Kvålshagen ble satt i eget nett av en Nordreisa-spiller. Hjemmelaget reduserte så på et langskudd. Like etter pause økte Mia Oskarsson Mannsverk ledelsen, før Nordreisa igjen skapte spenning mot slutten etter å ha utnyttet en voldsom motvind for Altas keeper på et utspark. Berit Elisabeth Mannsverk ville ikke ha noe mer spenning mot slutten og punkterte kampen med sin 4-2-scoring.

Les flere kommentarer fra oppgjøret i mandagens avis- og PDF-utgave.

Tverrelvdalen tapte stort

Tverrelvdalen reiste til Øst-Finnmark med et noe redusert mannskap, og fikk det tøft mot topplaget Norild. Med sin 5-0-seier topper Norild fortsatt 4. divisjon med 24 poeng. Bjørnevatn har riktignok like mange poeng med to kamper mindre spilt. Sørøy/Glimt vant 2-1 over Indrefjord ute på Sørøya etter at Tumba Kalabatama først utliknet, før veteranen Tom Erik Pedersen satte inn vinnermålet langt på overtid.

Hammerfest vant 1-0 borte over Honningsvåg, mens Bjørnevatn vant 5-0 mot Nordlys.

I 3. divisjon kvinner tok Tverrelvdalen en 2-0-seier over Kirkenes.

Alta 2 spiller borte mot Sortland i morgen klokken 13:00, mens BUL 2-damene møter Furuflaten borte i 2. divisjon.

Kampfakta:

Nordreisa - Alta 2-4 (1-2)

0-1 Carine Brekkan Kristensen

0-2 Selvmål

1-2 Malin Hansen

1-3 Mia Oskarsson Mannsverk

2-3 Marie Nyvoll

2-4 Berit Marie Mannsverk

Dommer: Helene Johansen (Senja, FK Silsand)



Altas XI:

Nathalie Jakobsen Kristiansen - Jenny Marie Mannsverk, Johanne Romsdal Lian, Hege Christine Kvålshagen, Sara Birgitte Marie Eira - Berit Elisabeth Mannsverk, Carine Brekkan Kristensen - Sandra Iselin Sara, Mia Oskarsson Mannsverk, Hedda Eline Haugsnes - Camilla Krogh

Benken: Emilie Slettli, Lisa Kristensen, Kristine Kornelia Paulsen og Karoline Kristensen Eriksen.