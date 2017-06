Ut av den onde sirkelen

De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå gir et etterlengtet løft for antallet elever i Finnmark som gjennomfører videregående skole med godkjent karakter. Det bør brukes som inspirasjon og bevis på at det hjelper å jobbe systematisk med tiltak for å hindre drop-outs.

Det er nemlig ingen quick fix på hvordan man skal få flere elever til å fullføre skolen i løpet av fem år. Det er en sammensatt problemstilling – og bedre har det neppe blitt om man mente det var en naturlov at langstrakte Finnmark skulle være på jumboplassen i denne statistikken. Vi er forsåvidt jumbo enda, men en forbedring på hele ni prosent er bortimot et lite jordskjelv når man føler man har stått stille eller tatt musesteg i en lang periode.

Arbeidet må naturligvis videreføres med minst like stort fokus, simpelthen fordi dette er fremtiden til Finnmark og en av de aller viktigste kildene til den kompetanse og kunnskap vi må ha for å hevde oss, enten det er i arbeidslivet eller høyere utdanning. Det som skjer i skolen legger premissene for den vekst og utvikling vi ønsker. Derfor synes vi ikke det er verken bortkastet eller unødvendig at ledelse og lærere tilegner seg kunnskap om hva som skal til for å få bedre resultater, enten det er opplegg her i Finnmark eller besøk i Canada som har betydelig erfaring på området. Det må naturligvis skje innenfor de rammene politikerne har bestemt og med de reglene som gjelder på dette området.

Akkurat som hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen og Finnmark fylkeskommune får kjeft når vi sliter med å krype over 50 prosent på statistikken, er det betimelig å dele ut ros til relevant aktører når tallene peker i riktig retning. Vi tror denne type systamatisk jobbing må være et tett samarbeid mellom beslutningstakere, administrasjon og ikke minst de som skal gjøre selve jobben på skolen. Først og fremst lærere og elever, de sistnevnte som av hele sitt hjerte har et ønske om å ha med seg denne studiekompetansen inn i framtida. For mange blir veien videre så mye tøffere, hvis de ikke har hatt mulighet eller motivasjon for å fikse videregående skole.

Vi er fortsatt av den oppfatning at fylkeskommunen bør gjøre sitt ytterste for å beholde tilbudene for de som midlertidig faller ut av skolen og aldri rekker å ta opp fagene før timeglasset er tomt. Å havne mellom de to stolene er nådeløst for unge voksne. Derfor har kveldsskolen i Alta vært så viktig for mange, også arbeidsgivere.

En fullføringsprosent på 64,3 er så mye bedre enn 55, så et klapp på skuldra må ledsages av en evaluering og en strategi for å følge opp dette arbeidet. Hva har fungert og gjort at flere elever står løpet ut? Har lærerne fått velfungerende videreutdanning? Ser vi geografiske forskjeller som kan forklares? Har de nye fraværsreglene ikke vært så negative som mange har spådd, eller finnes svaret innenfor trivsel og positivitet. Å komme ut av den negative spiralen er gull verdt for den enkelte, men også for hele finnmarkssamfunnet.