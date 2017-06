Hjem Får oppdrag i New York

Altaduoen Maret, som består av musikerne Marit Hætta Øverli og Klemet Anders Buljo. har gjennomført over 200 konserter i samarbeid med Kulturtanken dette skoleåret. Nå er de invitert til New York for å fremme samisk musikk.