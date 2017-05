– Tar fokuset bort fra pasientene

Nå må debatten om nytt sykehus i Vest-Finnmark sees fra pasientenes ståsted, ikke som en strid mellom Alta og Hammerfest. Det er å ta bort fokus fra pasientene og saken. Tidligere stortings politiker for SV, nå kommunelege i Loppa, skriver i et avisinnlegg at Alta oppfører seg som en brautende storebror i sykehus saken. Fra en lege, som kjenner vest-fylket ut og inn, hadde jeg forventet at fokuset først og fremst skulle dreide seg om pasientene som skal bruke det nye sykehuset. Bygges sykehuset i Alta vil 58 prosent av pasientene, dvs. 27 550 personer få betydeligere kortere reise mens bare 27 prosent får lengere reise. Det betyr at 27 550 pasienter kommer hurtigere til behandling. I akutte tilfeller kan det bety forskjell mellom liv og død for over dobbelt så mange som i dag.

Helse og økonomi henger sammen

Sparer man milliard beløp, og samtidig kan gi pasient et bedre tilbud er det en vinn situasjon. Bygge man akuttsykehuset i Alta er det nettopp det man gjør. Pasient reiser koster årlig mange penger, og den svekker indirekte sykehusdriften. I dette tilfellet er det derfor snakker om milliard beløp i løpet av sykehusets levetid. Helse Norge trenger desperat penger. Vi ser at et enkelt sykehus, for å spare penger har lagt ut data arbeide til Østeuropeiske land, med det resultat at pasient opplysninger har kommet på avveie. For å spare penger har Regjeringen også redusert pasientenes reisegodtgjørelser. Det er derfor uforståelig at de har samvittighet til å sløse bort milliard beløp og samtidig gi et betydelig dårligere pasient tilbud i Vest-Finnmark. Det bringer rikspolitikere, og spesielt Regjeringen i uansvarlighetens søkelys. I Regjerings egen nasjonale sykehusplan står det følgende: Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enig skal hensynet til pasientene veie tyngst. Det er for øvrig ingen skam å snu, spesielt ikke i denne saken. Å plassere akuttsykehuset i Alta er en vinn sak både for pasientene og sykehusøkonomien.

Otto M. Sjursen