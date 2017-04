Dette bør du tenkte på i påskeferien

Det er dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen, som oppfordrer folk til å ta forhåndsregler før de legger ut på tur. Til tross for at det er god dekning, så mener han at mobilen som eneste sikkerhet på fjelltur er ingen god ide.

– Batteriet kan være tomt eller uvær kan ha satt mobilnettet ut av funksjon. Innerst inne vet vel de fleste av oss at mobilen ikke er et nødnett, men i forkant av utfart til fjellet må jeg som dekningsdirektør også understreke dette en gang til, sier Amundsen i en pressemelding.

Her er dekningsdirektørens mobilvettregler:

1. Vær forberedt på å klare deg uten mobil på tur eller på fjellet. Ikke la mobilen alene være ditt sikkerhetsutstyr!

2. Ikke stol på at du har dekning overalt.

3. Ikke avtal å ringe til faste tider. Du kan befinne deg i et område uten dekning.

4. Vær forsiktig hvis du må opp i høyden for å søke dekning. Det kan være fare for ras.

5. Spar på batteriet – du kan få bruk for det.

6. Husk lader og eventuell batteriforsterker/ekstra ladeenhet. (Ekstra powerbank tilkoblet holder også mobilen mer varm i kulda)

7. Oppbevar mobiltelefon og ekstra ladeenhet nær kroppen. Kulden reduserer nemlig batterienes levetid og kapasitet.

8. Hvis nettet til din mobiloperatør ikke fungerer, kan du ringe nødnummer 112 via nettet til en annen operatør (forutsatt at det fungerer):

Slå av mobilen.

Ta ut SIM-kortet, eller skru på mobilen uten å taste pinkode.

Slå på mobilen og ring 112.