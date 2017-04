Altaværinger fikk møte Marillion

Mange over 40 har nok hørt om bandet Marillion uten at de har noe særlig nært forhold til dem eller musikken. De fleste med vage minner av bandet ser dem muligens for seg som et ‘80-talls heavyband mest kjent for hiten Kayleigh. Nå er Marillion hverken et heavyband eller et ’80-talls band, men et grenseoverskridende band i stadig utvikling. Etter at den legendariske vokalisten Fish ga seg i 1989 sank interessen for bandet. En hard kjerne av dedikerte fans verden over ble likevel med dem videre da Steve Hogarth overtok, fans som har forblitt lojale gjennom de 28 årene og 14 albumene Hogarth har regjert tronen som bandets ubestridte frontfigur. Blant disse trofaste er vi, en gjeng halvgamlinger fra Alta.

Annen hvert år samler Marillion 3000 av sine mest dedikerte fans til Marillion Weekend i Port Zelande i Nederland. Port Zelande er en ferieresort en lang busstur fra nærmeste by og alle de som okkuperer områdets små og store murhus denne helga er der av samme grunn: tre Marillion-konserter på tre kvelder med sine trosfeller fra hele verden. Årets Marillion Weekend samlet fans fra 47 land fra fem kontinenter. For en utenforstående kan muligens en slik helg fortone seg som en blanding av alternativmesse, vekkelsesmøte og øl-festival. En rask sosiologisk analyse av fansen viser nok en overvekt av menn godt inn i 40-åra og eldre. Mange av dem med langt hår, til tross for høyt hårfeste, som startet sin musikalske dannelsesreise en gang på ‘70-tallet. Men bildet er selvsagt mer sammensatt – her er også (middelaldrende) kvinner, unge folk i 20-åra, familiefolk med barn og vennegjenger fra den globale Marillion-familien. På bussen fra Schiphol til Port Zelande traff vi blant annet en mor med sine to sønner i 20-åra på vei til sin fjerde Marillion Weekend. Foran meg satt en familie med to tenåringsbarn.

Marillion-fansens selvforståelse er også en antropologisk (eller muligens psykologisk) analyse verdig. Det kollektive selvbildet er sterkt knyttet til forståelsen av at vi som fans har oppdaget noe ingen andre har – nemlig «the Best Kept Secret in the World» - Marillion. Denne overbevisningen om at vi som utvalgt gruppe har forstått de musikalske guder bedre enn alle andre, og dermed oppdaget et band som de fleste ikke ofrer en tanke og langt mindre et øre, er nok kjernen i det som muligens for en utenforstående som dumper innom en Marillion Weekend ved første øyekast kanskje ville oppfattet som noe religiøst sektaktig. Marillion-familiens interne stammespråk ville kanskje styrket denne oppfatningen, mens en tur innom konsertteltet en av de tre konsertkveldene nok ville gjort den uinnvidde overbevist om at her var det en religiøs seanse på gang. Nå har aldri jeg vært på en læstadiansk forsamling noen gang, men jeg tror jeg ville undret meg over hva som foregikk. Kanskje er det en lignende undring en uinnvidd ville følt i sitt første møte med en Marillion Weekend. Nå ville imidlertid flommen av øl fort gjort det åpenbart for den uinnvidde at det i alle fall ikke var noen utpreget pietistisk sekt som holdt messe i Port Zelande.

Denne kollektive identiteten som utvalgte musikkforståere utgjør også kjernen i det svært tette forholdet mellom band og fans. For Marillion har en svært dedikert og trofast fanskare, ofte referert til som the Marillion Family eller The Web. Det nære forholdet mellom band og fans er bygd opp gjennom en utstrakt interaksjon der sosiale medier knytter fans, band og brand tett sammen. Forholdet dyrkes blant annet i ulike Facebook-grupper, noen administrert av bandet og andre av fansen selv. Marillion er historiske pionerer i bruken av digitale medier i kontakt med egen fans, et arbeid som for alvor startet på midten av ‘90-tallet da bandet ved en tilfeldighet fant opp det som seinere har blitt kjent som Crowdfunding. Da bandet i 1997 ikke hadde penger til å turnere i Nord-Amerika satte fansen i gang en kronerulling som gjorde bandet i stand til å turnere. Dette satte bandets keybordist og sjefsstrateg Mark Kelly på ideen om å høre med fansen om de også var villige til å forhåndsbetale for neste plateutgivelse. Plategiganten EMI hadde nettopp droppa bandet og de sto uten ressurser til å utgi nytt album. Etter å ha brukt sin epostliste (datidens viktige sosiale mediekanal) fikk bandet inn 12.000 forhåndsbestillinger som gjorde dem i stand til å gi ut albumet This Strange Engine. Denne modellen har bandet seinere brukt på alle sine utgivelser.

Bandet satte deretter opp sitt eget plateselskap Racket Records som de siste 20 åra har produsert, distribuert og solgt bandets utgivelser. At bandet gjorde seg helt uavhengig av den tradisjonelle musikkbransjen betydde at de kunne skape den musikken de selv ønsket uten å tenke på salgstall – familien kjøpte albumene uansett. Denne kunstneriske friheten har også gjort at bandet får svært lite radiospilling. Konseptalbum og låter på opp mot 18 minutter passer dårlig inn i radioens 3 minutters spillelister. At bandet ikke spilles kommersielt har igjen gitt ytterligere dybde til fansens selvforståelse som musikalske backpackere som har oppdaget musikalske steder de færreste har hørt om.

I 2002 fant bandet så opp konseptet Marillion Weekend som har blitt en viktig bærebjelke i det tette forholdet bandet har til sin familie, et konsept som seinere også har blitt adoptert av andre band. Under hele weekenden mingler bandet med fansen: De spiser på de samme spisestedene, de går på de samme etterpåfestene som fansen og de sykler til og fra konsertteltet. Mark Kelly arrangerer løpetur med de som er i form til det. De snakker med fansen og de lar seg fotografere med dem. Slik styrkes følelsen av fellesskap mellom band og fans ytterligere. I tillegg til de tre hovedkonsertene inviterer bandet også til Swap the Band - en minikonsert der et medlem i bandet bytter seg selv ut med en fan som får spille en favorittlåt med bandet – noe som må kunne forstås som en symbolsk fullbyrdelse av det gjensidige forholdet mellom fans og band.

Mange vil muligens tro at en slik Weekend er en rein nostalgitripp for de som lengter tilbake til en svunnen tid – ‘80-tallet. For flere av fansen er nok det også delvis tilfellet. En av våre finske venner hadde for eksempel et svært emosjonelt møte med sin egen litt trøblete ungdomstid under lørdagens konsert da bandet spilte en av sine klassiske album som kom ut i 1987. Albumet Clutching at Straws hadde betydd mye for ham da det kom ut for 30 år siden og musikken betydde åpenbart fortsatt mye for ham der han sto med tårer i øynene i et ekstatisk konsertlokale. Denne konserten var samtidig en manifestasjon av Marillion som et aktuelt og relevant band da de også spilte hele sitt nye album FEAR fra 2016. Et kritikerrost album som legemliggjør dagens spente og trøblete verdensbilde og som faktisk førte bandet til deres høyeste plassering (4. plass) på britiske albumlister siden ‘80-tallet.

Å være på en Marillion Weekend kan med andre ord forstås som mange ting: En rein musikkopplevelse, for noen en eneste lang fest, en nostalgitripp, en spirituell reise eller en biennal gjenforeningsfest med familien og gamle musikkvenner. Men det er også en form for eskapisme – en flukt fra hverdagen og dens Trumpisme, terrornyheter og usikre verdensbilde. Alt dette glemmes og for ei helg får livet en annen omdreiningsakse sentrert rundt en felles lidenskap (eller muligens lidelse) knyttet til et band. Uansett hvor du går på festivalområdet spilles Marillion, alle har på seg sine offisielle eller hjemmelagde Marillion t-skjorter og samtalene kretser rundt bandet og musikken – musikk som for mange (eller i alle fall for noen utvalgte) gir livet en ekstra dimensjon og dypere innhold.

Reisebrev av Helge Chr. Pedersen