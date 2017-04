– Veldig sosialt og gøy

I år gikk den 35. Rock Mot Rus-festivalen av stabelen på Andenes. Det er en 12 timers busstur i fra Alta.

45 fra Finnmark

I år er tredje året bandet Fall of Midwinter fra Alta deltar på rockemønstringen. Rock Mot Rus er, som kjent et rusfritt arrangement hvor ungdommer kan møtes til god musikk, nye vennskap og mye moro, helt uten alkohol eller andre rusmidler. I år var det 45 med på Rockebussen fra Finnmark til Andenes på Andøy. I år deltok altabandet Fall of Midwinter, som opplyser at de ikke bare dro til festivalen for å spille musikken sin.

– Vi reiser hovedsakelig til Rock Mot Rus for de sosiale biten. Det er ikke bare for å delta, men også for å møte mange mennesker. Det er mange typer mennesker som er i vår målgruppe, sier Håvard Aune Hansen i Fall of Midwinter.

– Bli med

Selv om reisen var lang, så synes bandet det var fint at det finnes slike tilbud.

– Vi er veldig glade i å være på Andenes. Det er et flott arrangement, selv om reisen er lang. Vi oppfordrer folk til å bli med, for det er veldig gøy, avslutter han.