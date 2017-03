– Dette skal bli en koselig affære hvor man rett og slett skal hygge seg med godsaker, mens vi byr på levende smakfull musikk, fastslår May Liss Thomassen.

Alt inkludert

For første gang skal 25 spillesugne korpsmusikere innta kantinen på Alta ungdomskole hvor de skal avholde en aldri så liten uformell konsert.

– Lokalet er flott og stort, og hovedgrunnen for arrangementet er at vi vil teste ut hvordan det er å ha en slags kafèkonsert. Det betyr kort forklart at man må kjøpe billetter i døra. Denne inkluderer så mye kake og kaffe som man måtte ønske å innta, for dette skal bli en koselig affære hvor man rett og slett skal hygge seg med masse godsaker, mens vi byr på levende smakfull musikk, lokker korpsleder May Liss Thomassen.

God boltreplass

Konserten går av stabelen torsdag kveld og er tilpasset alle i alle aldere.

– Alle familier med små barn er også hjertelig velkommen, for lokale har god boltreplass for de minste, og ingen trenger å være redd for at de skal bli fullt, lover hun.

Thomassen lover musikk av det publikumsvennlige slaget.

– Det blir mye sving, litt tradisjonell korpsmusikk, noen marsjer, popmusikk og selvsagt masse ulike barnemelodier som for eksempel blåmann, blåmann bukken min. Med andre ord, noe for enhver smak, sier korpslederen.

Hanket inn gammeldirigenten

For anledningen har de også fått «ny» dirigent.

– Birger Nilsen har pappapermisjon, så vi har hanket inn Per Andersson som er tilbake etter mange års pause, så det blir veldig gøy å vise gammeldirigenten at vi fremdeles holder meget høyt nivå, påpeker Thomassen.