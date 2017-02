– Resirkulering er årets tema

På Sandfallet ungdomsskole holder de på med ElevBedrift, et stort prosjekt hvor temaet i år er Grønt & Genialt. Denne uken er det full produksjon, og idé og materialvalg er meget variert.

– Vi har fått nytt sløydrom, nytt kjøkken og nytt tekstilrom her ved Sandfallet skole, så derfor har vi muligheten for å ha såpass mye variasjon på bedriftene, sier prosjektleder Anne Thomassen.

– Vi ønsket å unngå strøm, og knytter åpningene i handlenettene i stedet for å sy. T-posene er fargerike og solide, og en idé som kan minske faren for at hval får magen full av plastposer, sier Emma Karlsson, Ken Morten Mikkelsen og Louise Amundsen.

Morsom lærdom

I fjor oktober var det innovasjonscamp med idémyldring og premie for den beste. Så ble stillinger som prosjektledere, økonomisjefer og markedssjefer lyst ut. Elever som ville opp og fram måtte skrive gode søknader, fulgt av krevende intervjurunder med eksterne headhuntere til stede. Så ble medarbeiderstillinger utlyst, og de nytilsatte lederne var sentrale i ansettelsesprosessen.

– En stor lærdom, og morsomt både for elevene og oss, sier prosjektleder for Thomassen.

– Elevene lærer å jobbe og lede, ta vare på bilag, føre regnskap og holde personalmøter hver ettermiddag, sier storsjefen.

På mandag 20. februar er alle de ni elevbedriftene på Amfi, hvor de selger produktene på stand. Løp og kjøp, sier vi. Her skal en jury også kåre beste bedrift, beste logo og beste produkt.

Glem skifteretten

Louise, Emma, Ken Morten og dem sier at de gleder seg til personalfesten etterpå, som markerer at seks uker i elevbedriftens navn er over.

Et ord om det økonomiske. Elevene har solgt andeler á kroner 50 for å skaffe kapital til råvarene. Maks fire andeler er solgt per elev. Andelene skal betales tilbake, dog uten avkastning. Å gå personlig konkurs som femtenåring er noe verken Sandfallet skole eller andelskjøpere liker å se, så det går seg nok til. Uansett mandagens salg på Amfi.

– Noen som har kjøpt andel har sagt at elevene kan få dem i gave, sier Thomassen.