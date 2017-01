Fyrer løs med åtte metallband

Festivalsjef Marius Mathisen Grøtte håper på minst 100 tilhørere per kveld under årets metal-festival som går av stabelen denne helgen.

Starter på Huset

– Alle bandene har landet i Alta, og alt er under kontroll, så dette kommer til å bli en knakende god helg for de som liker musikk av det harde slaget. Jeg har ikke noen oversikt over hvor mange billetter som er solgt, men jeg håper på minst 100 tilhørere per kveld, håper festivalsjefen.

Han opplyser at det hele starter for de under 18 år. Det skjer i kveld klokken 19.00.

– Jeg vil at de som er under 18 år også skal få nyte av dette, så i kveld starter bandet Sjukdom festen på Ungdommens hus (Huset). Etter dem skal Adjentist rocke løs før festivalen fortsetter på City scene hvor det er 18-års grense. På lørdag spiller Oxblood og Snøstorm på Huset. Denne konserten starter klokken 19.30, minner Mathisen Grøtte om.

– For alle

Årets festivitas byr på fire band per kveld, og Marius sier målgruppen er for alle som liker metallmusikk.

– 50-åringer hører jo på Black Sabbath, så jeg regner med at det kommer folk i alle aldere. Jeg tror dog at det er folk mellom 18 og 40 år som finner veien til City scene hvor bandene Adjentist, Fall of midwinter, Sjukdom, Nordjevel, Snøstorm, Oxblood, Feleth og Molluscum skal lage liv hele helgen, sier den unge festivalsjefen som opplyser at årets budsjett er på omlag 100.000 kroner.

– Jeg håper å gå pluss, så får tiden vise om det kommer over 100 hver kveld.