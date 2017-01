Varsler ned mot 25 minus

I morgentimene mandag fikk vi en forsmak på hvordan været blir den kommende perioden; kaldt. For som meteorolog Anita Ager-Wick forutsa til Altaposten i forrige uke ville vinden dreie og kommer blåsende inn fra nord-nordøst, og da synker temperaturene.

Overfor NRK sier statsmeteorolog Gunnar Noer at det ventes hustrige, men langt fra rekordkalde dager, i Finnmark:

– Tirsdag og onsdag snakker vi fort ned mot noen og tjue minusgrader. Kanskje ned mot 25 minus på vidda. Det har vært mye nordøst og pålandsvind i tillegg til bygevær. Det gjør at den marine luften er ganske mild. Så får vi et omslag til en mer sørlig vind. Det gjør at det blir klarvær og det blir en kaldere og mer kontinental luftmasse, sier Noer til kanalen.

25 minus er hustrig, men et godt stykke unna kulderekordene. Og vi skal ikke lengre tilbake enn ett år for å finne en skikkelig kuldeperiode – sprengkulda som la seg over vidda bød på under minus 40 i Kautokeino.

For øyeblikket er fire veistrekninger stengt som følge av et uvær over østfylket; Fv 263 Mehamn-Gamvik, Fv 890 Kongsfjordfjellet, Fv 890 Kongsfjord-Berlevåg og Fv 891 Båtsfjordfjellet.