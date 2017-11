Jages fra skanse til skanse

TVsnutter

Rumenske Petronel og Marian Nicoara fra Romania forsøker å livnære seg på å selge Folk-er-folk-magasin i Alta, men jages fra sted til sted av kommunen, som gir dem pålegg om å flytte vogna. Så langt har de forsøkt seg på fire ulike steder i byen, blant annet i et skogholt et stykke unna Alta kirke. Her er de bortvist, og nå vises de også bort fra industriområdet mellom Europris og Alta havn.

Mediehuset Altaposten har tidligere omtalt den fortvilte situasjonen til de rumenske magasin-selgerne, som trenger et sted å stå med campingvognen. Helst et sted der de kan koble seg på strøm. Men ingen hjelp er i sikte, heller ikke fra kommunen, hvor Altaposten tidligere har vært i kontakt med både ordfører Monica Nielsen (Ap) og med administrasjonen, uten at de kunne tilby noe.

Ikke råd til campingplass

Grunnforvalter i Alta kommune, Siv Suhr, sier til Altaposten idag at også kommunen fortviler.

– Hadde vi hatt en plass til dem hadde vi tilbudt dem det. Men det har vi ikke. Skal jeg opprette noe slikt, må jeg få signaler fra politisk hold, sier Suhr.

På spørsmål fra Altaposten om hvorfor de ikke tar inn på en campingplass, svarer de rumenske selgerne:

– Det er altfor dyrt. Vi har ikke råd.

Kan ikke avfeie dem

Nå tar gruppeleder i Venstre, Trine Noodt, saken opp i formannskapetsmøte i morgen torsdag.

– Det å kunne gi tilgang til et sted å stå og til å koble seg til strøm er egentlig en slags minimumløsning. Jeg vil be om at vi tar dette opp i formannskapsmøte i morgen, hvor vi i samarbeid kan prøve å finne en løsning for disse menenskene, sier Noodt.

– Noen vil kanskje mene at vi ikke noe ansvar for folk som kommer trekkende med en campingvogn, hva sier du til det?

– Jeg synes det er veldig lett å avfeie de store problemene i verden med at dette har ikke noe med oss å gjøre. Dette er mennesker som er på vandring og som søker en bedre tilværelse, og vi kan ikke bare avfeie dem, med at dette ikke er vårt problem. Vi har ansvar for alle mennesker som befinner seg i vår kommune, sier Noodt, som minner om at det ikke er ulovlig å vandre over landegrensene.

– Og disse menneskene trenger ekstra hjelp og det synes jeg vi i felleskap kan prøve å gi dem.