Ingen nåde med Altas aerobicdronning i staben

Når man har Altas aerobicdronning i staben har man liksom ikke noe valg når strømmen plutselig lammer bedriften. Det fikk de ansatte ved Sparebank 1 Nord-Norge i Alta erfare torsdag morgen, da strømmen gikk i store deler av byen.

Den alltid entusiastiske Gunn Elin Lyng Johansen heftet ikke med å kommandere de ansatte ut på parkeringsplassen, før hun skrudde opp volumet på CD-spilleren og dro til med en liten Zumba-trening. Sangen var treffende nok: «Dont worry be happy».

At de var så raskt ute i treningsklærne får Altaposten en forklaring på.

– Vi har noe som heter SPOR i konsernet vårt, som tar sikte på å sette fokus på økt aktivitet blant de ansatte. Blant annet har vi en app som registrerer all fysisk aktivitet. Vi ønsker rett og slett at de ansatte skal røre mer på seg og få den nødvendige hverdagsaktiviteten. En dag i året markerer vi dette ved at alle i Sparebank 1 Nord-Norge konsernet har på seg treningsklær. Og den dagen var i dag, ler Lyng-Johansen, som er avdelingsleder for finanssenter Midt-Finnmark.

Hun sier videre at klokken 15.15 i dag går alle de ansatte i Alta ut i gågata ved katedralen hvor de treffer Tina fra Spenst, som står klar til å kjøre en styrkeøkt med dem.

– Vi oppfordrer alle som ønsker til å komme ut å delta. treningsklær behøves ikke. Det er bare å hive dere ut av kontorene, oppfordrer Gunn Elin.