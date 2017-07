Se reven raske over plenen

Det er ‎Hildur Holmgren fra Rypefjord som har delt den vittige videoen på Facebook.

– Reven har gått i området siden den var veldig liten, og liker nok å luske i nabolaget, sier matmor.

Ikke alle er like glad for besøket, og flere har kommentert under videoen at den ikke bør mates.

– Det bryr jeg meg ikke så mye om. Akkurat nå røyter den bort vinterpelsen, skratter Holmgren og legger til at reven er meget tam.