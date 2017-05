Rekved er en tremanns konstellasjon bestående av Kjell-Harald Myrseth, Vemund Hasnes og Daniel Nor.

Bandet er for tiden aktuell med sin nye singel Longerbyen og hadde releasekonsert på city scene for to uker siden. Gutta synger om alt fra fangstmannen Rudi til å kle seg naken og sjangeren kan betegnes som en herlig skranglete visepop!