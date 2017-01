Her går raset i Stokkedalen

Søndag var Statens vegvesen ute og sprengte to store hengeskavler. Det største raset var 150 meter bredt, mens det andre var 50 meter. Begge rasene var opp til 3-4 meter høye.

To snøras i Stokkedalen To store skavler er sprengt bort. Det kan ta mange timer før Sennalandet åpner.

– Vi har vært med helikopter og Daisy-bell-klokke som gir en gasseksplosjon. Men den sprengte vi bort store hengeskavler øverst i Stokkedalen og på Biggas, fortalte Bente Svendsen, byggeleder i Statens vegvesen i helgen.

Hun kan opplyse at det har gått mange mindre ras i løpet av helga, og at det nå hadde bygd seg opp så mye snømengder at det var nødvendig å få det fjernet før de kunne la biler passere.

Sennalandet ble åpnet klokka 17 igår, etter at snømassene var blitt fjernet fra veien.

Til østlandet

Trond Jøran Nilsen, ingeniørgeolog i Statens vegvesen, opplyser at de nå er på tur til Øst-Finnmark, Fv 888 Hopseidet - Dyfjord for å se om det skal sprenges ned hengeskavler der også.