Her roter Rune det til med Maria Mena

I forbindelse med årets siste sending fra Radio Alta har Martin og Stian bestemt seg for at det er deres ferierende kollega Rune som har stått for årets blooper. De to judasene har derfor hentet fram den lille godbiten du hører i videovinduet over, til forlystelse for både radiolytterne og nå også for nettavisens brukere.

Martin, Stian – og sikkert også Rune – ønsker alle en riktig god jul, før de er tilbake over nyttår med mer sprell og fanteri.

PS: Som en liten påminnelse til våre trofaste lyttere – vi har ingen planer om å kutte FM-sendingene våre når vi starter med DAB-sendinger neste år. Så det er ingen grunn til å kaste radioapparaturene ennå.