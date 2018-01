Her kan du se første episode i serien «Altaelva»

altaelva

Her får du bli bedre kjent med lokalbefolkningen som bruker elva, fiskeentusiaster fra inn- og utland, forskere og ikke minst Kongen, som er her en gang i året for å fiske laks.

Opptakene til serien ble satt i gang sommeren 2016, og endelig skal resultatet ut til publikum, sier fotograf Even Martinsen. Han, sammen med prosjektleder Stefan Skorpen og en rekke andre, står bak produksjonen.

Stor jobb

– Vi hadde langt over hundre timer med råstoff da vi var ferdig med å filme i elva. Det gjorde vi over flere måneder. Vi har filmet med GoPro, drone og kamera. Vi har rett og slett dekt hver krik og krok av elva.

Martinsen sier det har vært en omfattende klippejobb i etterkant av opptakene. Det har tatt flere måneder å få samlet det til de ti episodene som folk nå skal få se.

– Vi følger elva kronologisk, fra starten ved Altabrua og helt opp til demningen i Sautso. Folk som ikke har mulighet til å oppleve elva kan følge serien og få et innblikk.

For de som følger serien vil man ser mange kjente ansikter, lover Martinsen.

– Vi har møtt de som er der hvert år og fiskeentusiaster, men også de som fisket for første gang. Vi har også truffet et par som giftet seg på elvekanten. Vi viser rett og slett et tverrsnitt av hvordan livet i elva er.

En opplevelse

For de som tror de har sett det meste så vil serien også gi et nytt perspektiv.

– Her får du følge elva oppover fra flere vinkler. Disse ti episodene vil totalt ha en seertid på over to timer. Så er du glad i å fiske så er dette serien for deg. Og er du glad i Altaelva så er det definitivt noe for deg.

– Var det noen som fikk fisk under opptakene?

– Ja, det var det. Det var ikke det enkleste å få festet på film, men Frank Halvorsen, som er initiativtaker og har bidratt sterkt til serien, har et bredt kontaktnett og fikk løpende oppdatering på hva som skjedde. Så når han fikk melding om at noen var i ferd med å temme en fisk, så starta vi ut.

Martinsen sier adrenalinet og stemningen når fisken dras på land, er en del av serien.

– Vi hadde intervjuet fisker Bjørn Holst Lien og var i ferd med å pakke sammen da laksen beit på. Da var det bare å kaste seg i båten for å dokumentere. Vi fikk virkelig kjenne på hvordan det var.

Verdifull

I sommerhalvåret er det svært populært å være på tur langs elva. Ikke bare for de som har fiskekort. Ofte trekker både familie og venner av fiskerne rundt bålet. Det er selvfølgelig en stor del av den nye serien. Mediehuset Altapostens produksjonsgjeng har jobbet hardt med å dokumentere livet i elva.

– Vi har jobbet utrolig hardt med serien og jeg tror vi har et produkt som en laksefisker vil være stolt av, sier Even Martinsen.

Og stolt er også redaktør, Rolf Edmund Lund, som sier dette er tidenes satsing for Mediehuset.

– Altaelva er så verdifull at den ikke kan måles i penger. Og da føltes det rett å gå i gang med dette prosjektet, sier Lund

Første episode lanseres i dag og det kommer en ny episode hver torsdag i ni uker framover. Den første episoden er åpen for alle. Resten er åpen for våre abonnenter.