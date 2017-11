Konferansen DGTL skal gi deltakerne inspirasjon, økt kunnskap og praktiske tips innen digital markedsføring, kommunikasjon og sosiale medier.

Mandag 8. januar 2018 arrangeres Nord-Norges største konferanse om digital markedsføring, DGTL.

– Fjorårets konferanse var en braksuksess, og 320 deltakere fra hele Nord-Norge fylte hovedsalen på The Edge. Vi har lyttet til tilbakemeldingene, og i år har vi satt sammen et enda bedre program, en enda bedre konferanseopplevelse og vi håper å gjenta suksessen, sier daglig leder Are Bessesen i iNord, en av arrangørene.

DGTL er en heldagskonferanse som starter med inspirerende og engasjerende foredrag fra noen av landets beste foredragsholdere innen digital markedsføring og kommunikasjon, mens andre del av dagen fylles med en rekke miniseminarer med ulike tema hvor du får praktiske tips innen akkurat det du trenger å fylle din verktøykasse med.

Få flere kunder

– Digital markedsføring har gitt små og store bedrifter uante muligheter for å skape oppmerksomhet rundt sine produkter og tjenester, men spørsmålet er hvordan vi utnytter disse mulighetene på en effektiv måte. DGTL handler om hvordan man kan nå ut og få flere kunder i de digitale kanalene, sier Bessesen.

Bente Sollid Storehaug fra Wizaly Nordic, Birger Baug fra Norges største innholdsbyrå Redink, Erik Modig fra Handelshögskolan i Stockholm, Martine Fraas fra Facebook i Dublin og Hågen Pettersen fra Futatsu Industries er blant foredragsholderne.

I tillegg får vi høre lokale bedrifter og organisasjoner fortelle om hvordan de konkret bruker digital markedsføring.

– Vi ønsker å starte det nye markedsføringsåret 2018 med et smell, der du får både får inspirasjon, men også nyttige tips som du kan ta med deg tilbake til bedriften din og sette ut i live dagen etter, sier konseptutvikler Camilla Solheim i iNord.

Effektiv markedsføring

Målgruppen for konferansen er kommunikatører, markedsfolk, bedriftsledere og andre som er interessert i digital markedsføring og kommunikasjon.

– Vi skal se på hele porteføljen av digitale kanaler og hva du kan gjøre for å utnytte disse på en mest mulig effektiv måte .Det kan være vanskelig å orientere seg i dagens mediebilde, og vi ønsker å hjelpe deg på veien, sier salgsdirektør Liv Brandvoll i iTromsø.

iNord og iTromsø har arrangert flere foredrag innen digital markedsføring de siste årene, og merker en stor etterspørsel etter kunnskap innen temaet.

– Det er flott at vi får en møteplass her i Nord-Norge hvor bedrifter kan hente både påfyll av kunnskap, praktiske tips og inspirasjon til jobben med å holde bedriften synlig i 2018, sier daglig leder Natalie Robertsen i kurs- og konferansearrangøren Vican.

Konferansen holdes på Clarion Hotel The Edge i Tromsø mandag 8. januar 2018.

Fram til 15. november er konferanseavgiften kun 1900 kroner (+ mva). Ordinær pris er 2.800 kroner (+ mva). Klikk her for å se mer av programmet og melde deg på!

Se video fra fjorårets DGTL: