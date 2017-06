Glem alt du tenker om bilene i kompaktklassen. Med revolusjonerende plass, ny teknologi og fabelaktige kjøreegenskaper snur nye Nissan Micra opp-ned på alt du trodde om denne bilklassen.

Nye Micra er lengre, bredere og lavere enn noensinne og vil konkurrere direkte med de beste aktørene i det konkurranseutsatte segmentet.

Kundens behov

Modellen er grundig utviklet med fokus på kundens behov, og Nissan har store ambisjoner for nykommeren. Den skal etablere seg blant de 10 mestselgende bilene i segmentet og konkurrere mot de beste i sin klasse. Nissan mener at standardene på den nye Micra både imøtekommer og overgår sine største konkurrenter.

Helt ny bil

- Bilen er tvers gjennom helt ny – både innvendig og utvendig. Her er det ikke noe som mangler dersom vi sammenlikner med større og dyrere biler. Du får både navigasjon, BOSE-lydsystem, skinnseter, 7” fargeberøringsskjerm, DAB-radio, satellittnavigasjon og smarttelefonapper dersom du ønsker, sier Magne Wilhelmsen og Walter Larsen ved Alta Autosenter.



Heller ikke på sikkerhetsfronten er det spart på noe for den smarte kompaktbilen fra Nissan. Den fås med intelligent filskiftevarsling, intelligent nødbremsing, trafikkskiltgjenkjenning, fjernlysassistent, 360-graders kamera, blindsone-varsler og seks airbager.

Det har med andre ord aldri før vært tryggere å kjøre småbil enn nå!

Takket være den intelligente innpakningen har denne 5-dørs bilen klasseledende ergonomi for forsetepassasjerene, uten at det går på bekostning av plassen i baksetet. Bagasjerommet er stort nok for de aller fleste behov. Og legger du ned baksettene får du med deg det meste.

Gode kjøreegenskaper

Kjøreegenskapene er usedvanlig gode til å være en bil i denne klassen. Den store fordelen er hvor lettkjørt den er – både når du skal parkere trangt i sentrum, eller når du cruiser over fjellet.

- Bilen er utviklet for å kjøre smidig på de fleste nordiske veiunderlag, og skaper en forutsigbar kjøreopplevelse med enestående kjøreegenskaper. Dette er den perfekte bilen for dagens kunder i dette segmentet, sier Magne og Walter.

- De fleste kundene som tar en prøvetur med denne bilen får seg en liten overraskelse. Mange er vant med at små biler er det samme som simpelt interiør og dårlige kjøreegenskaper. Men slik er det ikke lengre. Nå er Nissan Micra like fin og god som større biler.

Wilhelmsen forteller at kundene primært ønsker bensinmotor på disse modellene. Utgiftene per år er ekstremt lave på nye Micra, med gunstig startpris og svært lave driftskostnader.

- Her er du sikret et meget fornuftig, driftssikkert, rimelig og forutsigbart bilhold, sier de.

Personalisering

Dagens kunder i B-kjernesegmentet har et sterkt ønske om å personliggjøre bilene sine. Dette har ført til at Nissan har laget et omfattende personliggjøringsprogram for den nye Micra med detaljer og farger som forbedrer bilens allerede uttrykksfulle eksteriør og oppgraderte interiør.

- Kom innom og se den kule versjonen med oransje detaljer vi har i butikken, oppfordrer de.

Høydepunkter Nissan Micra:

- Enestående teknologiske løsninger

- Klasseledende ergonomi

- Dynamisk eksteriørdesign og særpregede linjer

- Høykvalitets interiør med klasseledende kjørestilling

- Unikt BOSE Premium lydsystem m/høyttalere i hodestøtten på førersetet

- Kjøreglad og pålitelig med tre smidige motoralternativer

- Pris levert Alta: Fra 198.500 kroner.