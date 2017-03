Vil du være med i et team som sørger for at Altapostens kunder når fram med sitt budskap?

Markedsavdelingen i Mediehuset Altaposten er på utkikk etter en ny og offensiv markedskonsulent til fulltidsjobb. Stillingen innebærer å være oppsøkende i markedet, og selge inn annonser som skal publiseres i våre kanaler. Vi når svært bredt ut med papiravisa Altaposten, nettavisa altaposten.no, mobile plattformer, TV Nord, Radio Alta og en egen informasjonskanal. Mediehuset hjelper kundene til å finne den beste løsningen.

Markedssjef Yngve Reginiussen leder avdelingen og kan friste med en spennende og variert jobb som stiller krav til deg både som person og din ytelse.

- Å være markedskonsulent hos oss innebærer å være ett av våre ansikter utad. Det er derfor viktig at du er en blid og utadvendt person. Du må kunne fremme ditt budskap klart, og kunne opprettholde gode relasjoner til våre kunder, selv under stressende omstendigheter.

Mediehuset Altaposten har rundt 30 ansatte spredt over flere avdelinger, og stillingen som markedskonsulent innebærer å forberede arbeid for flere kolleger. Det er derfor viktig at du kan jobbe godt som en del av et team, samtidig som du jobber selvstendig med kundekontakt. Reklame er en viktig del av Mediehuset Altapostens innhold, og kundene våre stiller høye krav til at vi oppfyller inngåtte avtaler. Det er derfor viktig at du er pliktoppfyllende i ditt arbeid.

Mediebransjen har over de siste årene sett store endringer i hvordan innhold og annonsering når ut til leserne. Å ha innsikt i markedet er blitt en stor del av jobben som markedskonsulent. At du har tidligere erfaring med både digitale og sosiale medier er derfor ett pluss. Bjørg Flage Karlsen har lang erfaring i Altaposten og kan fortelle at jobben innebærer mer enn bare salg.

- Jobben som selger er stadig i utvikling, og man må dermed holde seg oppdatert på trender og utviklinger i markedet, fastslår hun.

Hvis dette høres ut som jobben for deg, ikke nøl med å sende din søknad på epost til Yngve Reginiussen på yngve@altaposten.no

Søknadsfrist for stillingen er 27. mars 2017

