De siste årene har befolkningen i Finnmark valgt å besøke private tannklinikker for å få trygg, profesjonell behandling av tennene. Både innenfor og utenfor Norges grenser reiser de for å få undersøkt og stelt tennene sine og er ikke ukjente med å ha store økonomiske gevinster på det.

Lokal aktør viser til gode tall

Eurodent har siden oppstarten i Budapest i 2007 vært i kontinuerlig vekst og har nå behandlet over 30.000 norske pasienter ved tannklinikkene sine i Alta, Oslo, Bergen og Budapest. I august 2010 åpnet de sin nordligste klinikk i Nordlysbyen. Eurodent Alta har behandlet over 4.300 pasienter siden begynnelsen, og avdelingsleder Nina kan fortelle om svært fornøyde pasienter;

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra våre pasienter. Vi jobber for at vi selv kan vurdere hver behandling for våre pasienter, slik at deres opplevelse skal gå så smertefritt som overhodet mulig.



Tannlegene skal arbeide som tannleger

Nina mottar deg i resepsjonen og har ansvaret for administrative oppgaver. På kveldstid har Eurodent Alta også tre andre resepsjonister som tar imot og hjelper pasienter. Avdelingsleder Nina forklarer at det er viktig for Eurodent at tannlegene får gjøre sin jobb uten å måtte ta på seg oppgaver som ikke er innenfor deres spesialfelt.

- Vi setter våre tannleger veldig høyt og er opptatte av at de skal få fokusere 100% på å gi våre pasienter den optimale behandlingen. Jeg har inntrykk av at tannleger i det offentlige må ta på seg flere oppgaver samtidig. Dette er noe vi prøver å unngå. Tannlegene våre skal jobbe som tannleger.

De to tannlegene og tannkirurgen som praktiserer hos Eurodent Alta holder seg stadig oppdatert på det nyeste innen tannbehandling, og har tilgang til toppmoderne utstyr og laboratorier. Klinikken i Alta har nettopp fått en ny røntgenmaskin, ny moderne tannlegestol, har tilgang til Eurodents eget tanntekniske laboratorium i Budapest samt tett samarbeid med andre tannteknikere i Oslo. Kjeden har klinikker i Bergen, Oslo og Budapest, og kjeden får besøk av en tannkirurg ved flere enn fem anledninger i året.



Hjelper til med planlegging

Tannlegene er tilgjengelige hele dagen, og kan utføre en rekke behandlinger i Alta. Eurodent har spesialisert seg på pasientreiser til Budapest for større tannbehandlinger, og Nina stiller personlig opp med hjelp i hvert steg av planleggingen av reisen.

- Det er ofte at våre pasienter ser for seg at planleggingen av en slik tur kan være litt vanskelig, men vi har lang erfaring med å arrangere slike pasientreiser og kan sørge for at pasienten får lagt opp en behagelig reise. Hos oss hjelper vi med å arrangere alt fra transport til opphold og med hjelp av vårt store kontaktnettverk i Budapest har vi lokale avtaler som garanterer at pasienten får ett rimelig opphold med god standard.

På klinikken i Alta så arbeider de iherdig for at pasientene skal kunne komme når det passer dem. Med åpningstider fra 09:00-20:00, og lørdag fra 10:00-18:00, kan de være veldig fleksible med når pasientene kan komme inn og få behandling. Pasienter som kommer utenbys fra kan få undersøkelse gjort på dagen, og behandling senere på ettermiddagen for å unngå at de skal måtte reise frem og tilbake flere ganger, sier Nina.



-Bedre standard enn i Norge

Mikkel Hætta fra Kautokeino er en av pasientene som valgte å bruke Eurodent for å erstatte sine tapte tenner. Han har utelukkende positive ting å fortelle om hans opplevelse da han tok turen til Budapest for å få sin behandling.

-Eurodent fikk ordnet meg flybilletter og bosted i Budapest. De hadde også ordnet sjåfør til meg som tok meg til den sentrale leiligheten som var godt plassert ved elven Donau. Det kan ikke ha vært mer enn 100 meter fra leiligheten til Eurodent sin klinikk. Jeg har aldri sett det så bra hos norske tannleger som det var hos deres klinikk. Det var bedre standard enn i Norge!

På klinikken i Budapest har de et toppmoderne tannteknisk laboratorium side om side med klinikken som hjelper tannlegene med å kunne behandle pasientene så presist og raskt som mulig. I likhet med Oslo og Bergen, så har klinikken i Budapest gått til anskaffelse av CBCT 3D-røntgen som leverer mer detaljerte og presise skanninger som tannlegene kan bruke i diagnostiserings øyemed. Dermed kan en behandling som kan ta måneder i Norge, gjøres ferdig på en kort reise til Budapest.



En uforglemmelig opplevelse

Richard Siro bestilte sin Eurodent time direkte til Budapest over Internett etter han søkte opp tannbehandling i utlandet. Dette var i 2008 før klinikken i Alta åpnet, men har siden vært til fast sjekk hos Eurodent i Alta hvert år. Han forteller at han hadde en venn som var tannlege, som forsikret han over at tannlegene i Ungarn studerte og arbeidet med de samme standardene som er i Norge.

-Vennen min kunne fortelle at mange norske tannleger faktisk tar sin utdannelse i Ungarn.

Richard valgte å ta med seg familien sin når han reiste til Budapest, og sier at kombinasjonen med tannbehandling og ferie var en bra opplevelse. Etter å ha besøkt klinikken og fått unnagjort første del av behandlingen, så hadde han fem hviledager før han skulle behandles igjen.

-Vi fikk virkelig oppleve byen, Budapest er en fantastisk by og det er en uforglemmelig opplevelse å ha vært der! Behandlingen gikk veldig fint og jeg har ikke hatt noen problemer siden. Jeg har vært til sjekk i Alta hvert år, og jeg føler at de yter god service og er trygg på den behandlingen man får i Alta. De har profesjonelle tannleger.

Lett tilgjengelig informasjon

Nina forklarer at Eurodent Alta har en oppdatert nettside hvor deres pasienter kan raskt finne frem til prisene for de behandlingene de utfører. Eurodent jobber for å gi pasientene sine en profesjonell behandling til rimeligst pris, og på noen behandlinger kan man spare flere tusen kroner.

-Hos oss har vi våre priser på nett, og raskt tilgjengelige. Det er også mulig å besøke vår klinikk på Amfi i Alta, hvor vi er klare til å svare på alle spørsmål pasienter måtte ha.