Denne uken kan du spise for en hundrings i Alta!

Ventetiden er over, denne uken helt frem til torsdag den 2. mars kan du utfordre smaksløkene dine hos noen av Altas mest populære spisesteder, og det kun for en hundrings! Minifestivalen «Spis for en hundrings» er tilbake i Alta.

Stort utvalg Forbered smaksløkene dine, for i denne omgangen har UNO Kafé, City Scene, Sushi Point, og Hoftepluss kastet seg med og kan friste sultne altaværinger med kulinariske opplevelser. Når kampanjen ble startet av Harstad Tidene-gruppen, var det i første omgang spisestedene i Harstad som serverte fullverdige retter til den nette sum av en hundrings. Etter suksessen, så kastet Tromsø seg på trenden og etter det fulgte Alta. Nå stiller noen av Altas mest sentrale spisesteder opp med spennende retter, klare til å nytes, for nettopp en hundrings! Spisestedene som i denne omgangen har stilt opp, kan skimte med utvalgte velsmakende retter til en svært overkommelig pris. Noen spisesteder har laget en vri på sine klassiske favoritter og på andre har komponert helt nye smaker til festivalen. Fra whiskey-BBQ til smakfull laks Det er mye ulikt man kan prøve ut smaksløkene på i denne omgangen av «Spis for en hundrings». Thorkell Thrandarson som er kokk hos UNO Kafé frir til appetitten hos de fleste når han steller i stand quesadillas med pulled pork. - Her har vi kombinert vår egen whiskey-BBQ-dressing som er laget fra bunnen sammen med ølmarinert svinekjøtt. Dette, slått sammen med guacamole og coleslaw som også er laget fra bunnen, utgjør en rett som de fleste vil like! Sier matkomponist Thorkell. Sushi Point er et av spisestedene som har fått «Spis for en hundrings»-feber, og de fortsetter sin deltagelse fra sist gang festivalen var i Alta. De følger opp suksessen fra sist, med sin lunchboks. Boksen som er satt sammen av kokkene Mateusz Najberg og Borislav Dragnev kan friste med mye laks, som ifølge Mateusz er kundenes favoritt! - Her får våre kunder virkelig verdi for pengene sine, vi har satt sammen ett sett med Sushi med mye laks, vår kundefavoritt! Forvent dere en utrolig tasty opplevelse! God mottagelse Tidligere har folket i Alta stilt opp for å få testet smaksløkene til en god pris, og dette vitnet Asbjørn Sandøy, også kjent som Kokkejævel'n, på egenhånd. Han kunne fortelle om økt pågang og fornøyde kunder når han serverte suppe. Forrige gang stilte Hoftepluss opp med saltkjøttsuppe, denne gangen har de valgt å rulle inn sin sagnomsuste "Ole Mattis Hætta", og servere den som en delikat wrap. -Vi har rullet "Ole Mattis" inn i en hvitløksgrilla tortillalefse og så gratinert "ham" med ost! Smiler Sandøy mens han presenterer delikatessen. Gjør comeback til «Spis for en hundrings» City Scene returnerer til «Spis for en hundrings» etter å ha deltatt tidligere, og de mener alvor med sin deltagelse! Kokken Juha Pirskanen har smelt ihop tre retter som de blir å ha tilgjengelige for kun en hundrings. Det er City Pasta han har satt som hovedtilbud, en rett han mener alle bør komme å prøve ut. -Her har jeg satt sammen linguini pasta med pinnekjerner og ruccola, så har jeg toppet dette med saftig bacon og masse god parmesanost! Dette bare må prøves ut! Det skal ikke stå på spisestedene hvorvidt du kan nyte disse fantastiske rettene, her kan man faktisk spise både lunch, middag og kvelds for bare 300 kroner! Så nå er det bare å komme seg ut å nyte de fantastiske måltidene som noen av Altas ledende kokker har satt sammen for deg og dine smaksløker, de er klare for å gi deg en real matopplevelse!