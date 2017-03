Havspeils unike beliggenhet i vannkanten åpner for en helt ny kundegruppe for megler Lars Erling Lossius. Kunder fra både Tromsø og Oslo har allerede latt seg begeistre av det flotte boligkonseptet i Bossekop. – Slike responser er noe helt nytt for oss, sier Lossius.

Nylig ble det klart at Habil Utbygging AS setter i gang byggingen av det som blir det mest spektakulære boligkonseptet i Alta noen sinne. Havspeil bygges i Bossekop og skal i første omgang gi 36 leiligheter og 10 rekkehus. Første byggetrinn skal stå ferdig om to år. Når alle byggetrinnene er gjennomført vil Havspeil bestå av 120 boenheter.

...

Powered by Cincopa Slideshow HTML for Business solution. Havspeil interiørbilder originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM height 1419 width 2000 orientation 1 camerasoftware Adobe Photoshop CC 2 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM height 1418 width 2000 orientation 1 camerasoftware Adobe Photoshop CC 2 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM height 1418 width 2000 orientation 1 camerasoftware Adobe Photoshop CC 2 originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM height 1418 width 2000 orientation 1 camerasoftware Adobe Photoshop CC 2



Designet en ny bydel

Utbygger Tore Wæraas har uttalt at Havspeil representerer noe helt annerledes enn alt han har vært med på å realisere tidligere. Lars Erling Lossius opplever også at Havspeil gir megleroppdraget et helt nytt perspektiv.

- Det merker vi allerede på interessen og tilbakemeldingene, sier han.

Vakre fasader og en lun stemning i utearealene skal bidra til å skape solide doser bolyst for de heldige. Landskapsarkitekter fikk tidlig en sentral rolle når hele området skulle designes. Store ressurser ble satt i sving for å skape et boligområde som ingen har sett maken til i fylket tidligere. En helt ny bydel ble tegnet inn på kartet.

Og det har allerede gitt resultater. Megler Lars Erling Lossius har solgt leiligheter til flere kunder utenfor Finnmark. Både kunder fra Tromsø og Oslo har slått til.

- Mange av de vi har på listene våre nå er mennesker vi aldri har vært i kontakt med i andre boligsalg. Det er ikke vanlig. Havspeil tiltrekker seg en helt ny kundegruppe, sier Lossius.

Boligmegleren hos Eiendomsmegler1 opplever en noe uventet respons fra andre deler av landet. Ressurssterke kunder ser en unik mulighet med Havspeil som de ikke finner noen andre steder.



...

Powered by Cincopa Slideshow HTML for Business solution. Havspeil byggeprossen Arbeidet er godt i gang på gamle Nilsen-kaia Arbeidet er godt i gang på gamle Nilsen-kaia focallength 17 flash 16 cameramake Canon height 4000 fnumber 5 exposuretime 0.008 camerasoftware Adobe Photoshop Ligh originaldate 1/27/2017 5:35:05 PM width 6000 cameramodel Canon EOS 80D Arbeidet er godt i gang på gamle Nilsen-kaia Arbeidet er godt i gang på gamle Nilsen-kaia focallength 3 flash 32 cameramake GoPro height 2667 fnumber 2.8 exposuretime 0.008333334 camerasoftware Adobe Photoshop Ligh originaldate 1/27/2017 4:34:09 PM width 4000 cameramodel HERO4 Silver Arbeidet er godt i gang på gamle Nilsen-kaia Arbeidet er godt i gang på gamle Nilsen-kaia focallength 3 flash 32 cameramake GoPro height 2667 fnumber 2.8 exposuretime 0.008333334 camerasoftware Adobe Photoshop Ligh originaldate 1/27/2017 4:28:45 PM width 4000 cameramodel HERO4 Silver Slik så området ut i gamle dager. Slik så området ut i gamle dager. originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 4000 height 2667 Mye har endret seg siden disse bildene ble tatt Mye har endret seg siden disse bildene ble tatt originaldate 1/1/0001 6:00:00 AM width 4000 height 2667

- Kunder fra andre deler av landet ser et potensial i Havspeil som vi i Finnmark kanskje ikke ser like tydelig. Vi er jo litt bortskjemte med den flotte naturen og alle mulighetene omtrent rett utenfor husdøra.

Prosjektets digitale strategi – med blant annet profilering i sosiale medier og en egen webside som på en utmerket måte viser frem prosjektets mange positive sider – løfter Havspeil høyt opp over fylkets grenser, og inn i stuene til livsglade og eventyrlystne mennesker i alle deler av Norge.

- Havspeil blir lagt merke til. Og med et slikt boligkonsept plasserer vi Alta i konkurranse med resten av verden for ressurssterke nordmenn som søker etter bolig nummer to. Her får de alle sine ønsker oppfylt. For vi vet vi jo at Alta-regionen har en totalpakke som er unik i norsk målestokk.

- Dessuten, legger han til; erfaringer fra andre byer i Norge viser at slike boliger i vannkanten er de mest attraktive. Det vil skje i Alta også.



Mange muligheter

Lossius omtaler en totalpakke som skiller seg ut fra mange alternativer for de som søker en aktiv livsstil når barna er flyttet hjemmefra.

- Du kan ta frokosten på terrassen, med bølgeskvulpene nærmest under tærne, og med en spektakulær utsikt foran deg. Lunsjen kan nytes på et av spisestedene i fylkes største sentrum bare en drøy kilometer unna. Og ettermiddagsturen kan legges til en fjelltopp eller ut på vidda – med sykkel, på langrennsski eller til fots. Eller du kan ta en tur på fjorden med kajakken som ligger ved brygga rett utenfor boligen. Mulighetene til å drive et aktivt liv er unik i Alta. Vi som bor her vet jo alt dette, men med den markedsføringsstrategien utbyggeren har valgt, så blir dette synlig også for potensielle kunder fra andre deler av Norge.



God kunnskap om Alta

- Og det er dette som er inntrykket når vi er i kontakt med potensielle kunder utenifra. De er ekstremt opptatt av jakt, fiske og generelle friluftsaktiviteter. Vi som meglere ønsker å kjenne våre kunder, og bakgrunnssjekker vi utfører, avslører at kunder fra andre deler av landet ikke bare har satt seg inn i selve boligkonseptet, men også sett på omgivelser og aktuelle aktivitetstilbud, sier han.

Klimaet i Nordlysbyen Alta bidrar også til at Lossius har gode kort på hånden når kjøpere utenifra skal lokkes til nord.



Hovedmålgruppen

Men han understreker at hovedmålgruppen for Havspeil er altaværinger – og gjerne et voksent par i 40-årene eller eldre. De har gjerne barn som har flyttet hjemmefra, eller det er like før de gjør det.

- Havspeil dekker et tilbud vi ikke har hatt for boligkundene i Alta tidligere. Mange kunder gir uttrykk for at Havspeil gir muligheten til å kjøpe seg den boligen de faktisk ønsker å bo i. Pris er ikke det viktigste. De gir uttrykk for at med nærhet til sjøen, så får de nøyaktig det de ønsker, sier Lars Erling Lossius.

Havspeil - Leiligheter i forskjellige størrelser, fra 62,5 kvm til 158 kvm - Priser fra kr 3.383.500,- til kr 7.821.000,- - Ferdigstillelse trinn 1 er beregnet til 2019 - 48 leiligheter i trinn 1 - 13 solgte leiligheter hittil (pr. 27.01.17) - Totalt over 120 leiligheter fordelt på tre byggetrinn

Se havspeil.no for flere bilder, prospekt, plantegninger, priser, nyheter og kontaktinformasjon m.m. - eller klikk her