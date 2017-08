– Jeg er stolt og ydmyk over det vi har oppnådd i 2016, sier daglig leder, Ørjan Dragland dagen derpå.

Han er for tiden på Intersports kjededager i Oslo. I går kveld var det tid for utdeling av kjedens hederstegn, «Intersport Award». Her fikk altabutikken den gjeveste prisen av alle, nemlig «Årets butikk 2016».

Medvind

Skal vi tro daglig leders spådommer for neste år, vil 2017 bli et enda bedre år for Intersport Alta As enn 2016.

– Hvis vi ikke opplever en bråstopp i markedet, vil vi 2017 bli et bedre år enn 2016, sier den optimistiske sportsforhandleren.

Service, service og service

– Kundene og de ansatte er alfa og omega – uten dem hadde vi ikke vært der vi er i dag, slår Dragland fast.

Han tror suksessoppskriften er å være tilgjengelig, jobbe hardt for kundene og gi så god service som overhode mulig.

– Det er min filosofi – og jeg tror vi har enda mer å gå på, sier han, og legger til at alle i butikken jobber for at kundene skal bli fornøyde – hver eneste dag.

Fagdager og inspirasjon

Kjededagene går vanlig vis av stabelen tidligere på året – men i år er disse lagt til august.

– Det er veldig fint å få en oppdatering på hvordan det går i bransjen, også i resten av landet, mener Dragland, dessuten er det inspirerende og lærerikt å møte andre innenfor bransjen.

Lokaleide Intersport Alta AS eies av Toralf Kvålshagen, Jørn Håvard Hansen og Paul Tore Hansen i tillegg til Ørjan Dragland.