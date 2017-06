Får Kløfta i gang neste år

Det er løftet 3. kandidat i Finnmark, Steinar Karlstrøm, kommer med i en pressemelding.

– I vårt forslag til NTP 2018-2029 er jeg spesielt glad for at RV93 Kløfta er fullfinansiert i første periode. H/Frp hadde kun finansiert oppstartsarbeid i første periode. Med Arbeiderpartiets forslag vil utbedring av RV93 gjennomføres i perioden 2018-2023, melder Karlstrøm.

– Kløfta er i dag en flaskehals i transportkorridoren, Hammerfest-Alta-finskegrensa, som er fylkets viktigste godskorridor inn og ut av fylket. Innbyggerne i Kautokeino og indre Finnmark vil få en sikker vei med tunnel her. Rassikring er også nødvendig for å bedre regulariteten og få lagt til rette for modulvogntog i Vest-Finnmark, sier Karlstrøm.