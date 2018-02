Syns du TVNorge sender mye reklame under OL? Vi tok frem stoppeklokken og sjekket.

vintersport

Reglene tillater at en TV-kanal kan sende inntil 12 minutter reklame pr. klokketime. De kan selv velge hvor de vil putte inn denne.

Men hvor mye sender egentlig TVNorge i løpet av OL-konkurransene?

Vesentlig mindre reklame

Lørdag var det langrennsstafett for kvinnene som startet klokken 10.30, norsk tid.

I halvtimen mellom 10.00 og 10.30, sendte TVNorge ti minutter med reklame. I løpet av den første halvtimen av stafetten sendte de ytterligere to minutter. Dermed fylte de den tillate reklamen denne timen, men la mesteparten utenfor selve konkurransen.

Da stafetten var ferdig, sendte de ytterligere fem minutter med reklame, før de sendte seks minutter før intervjuet med gull-laget.

Mellom 10.00 og 12.00 sendte de altså 23 minutter av de 24 tillatte minuttene, men kun to minutter under selve konkurransen.

Reklamen har vært et tema under OL:

Vi fortsatte eksperimentet søndag. Da begynte herrestafetten klokken 07.15, noe som gjorde det utfordrende å sende store mengder reklame før konkurransestart. Ville TVNorge likevel fylle reklamekvoten?

Svaret er et rungende nei. I løpet timen mellom 07.00–08.00 sendte de totalt fire minutter reklame.

Da Johannes Høsflot Klæbo vaiet med det norske flagget etter OL-gullet på stafetten, var klokken så vidt passert 8.30. Da hadde de en halvtime til å fylle opp kvoten. Det gjorde de ikke. Den neste halvtimen sendte de fire minutter med reklame.

Totalt fra 07.00–09.00 sendte de ni minutter reklame. Kun to av disse minuttene var under selve konkurranser. De kunne sendt 24 minutter.

Fellesstarten for skiskytterherrene begynte 12.15. I timen mellom 12 og 13, sendte kanalen 10 minutter reklame.

I løpet av de fem timene vi sjekket, sendte altså TVNorge reklame 14 prosent av tiden. De kan sende inntil 20 prosent.

Har du fått med deg Sarah Sørheims kommentar om OL på TVNorge?

100 klager på én dag

Kommunikasjonsdirektør i Discovery, Espen Skoland, sier det viktigste for dem er ikke å ødelegge seeropplevelsen. Han erkjenner at det kommer en del reaksjoner, men ikke mer enn forventet.

– Vi er en kommersiell kanal som lever av å sende reklame. Vi prøver å begrense det så mye som mulig. Det setter jo folk i regien som har det som oppgave å plassere reklame der det er minst ødeleggende for opplevelsen, sier Skoland.

Han understreker det også vår stoppeklokke viser. I løpet av hver av de tre konkurransene vi sjekket, sendte de ett minutt reklame, to ganger. Disse reklamene gikk på splittet skjerm, slik at seeren kunne se konkurransen oppe i hjørnet. Totalt altså seks minutter reklame under de tre øvelsene.

– I går talte vi ca. 100 klager. Noen er veldig engasjerte, så er det noen som ikke bryr seg. Det er bra med engasjement. Gjengangeren er at folk klager på at det er reklame i det hele tatt. Folk er vant med NRK som jo sender reklamefritt, sier Skoland.

– I går utsatte dere å sende seiersintervju med langrennskvinnene for å sende reklame. Var det rett valg?

– For oss er det viktigst at vi ikke ødelegger selve konkurransen. Vi håper at seerne er enige i den vurderingen. Da får man heller tåle å vente litt på intervjuer, sier Skoland.