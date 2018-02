Forfang overvant ekstremkulde da han tok OL-sølv. Slik forbereder han seg for å gå helt til topps lørdag.

vintersport

Nøyaktig en uke etter at Forfang tok en sterk sølvmedalje skal Forfang i aksjon i storbakken. I det som i utgangspunktet er hans sterkeste individuelle OL-øvelse er tromsøværingen en av storfavorittene. I det siste verdenscuprennet før OL vant Forfang.

Selv er han kjent med presset som venter fra både familie, venner og landet for øvrig.

– Jeg vet at mange håper jeg skal prestere. Det gjør jeg selv og, så jeg kjenner det kribler godt når jeg tenker på konkurransen i storbakken, sier Johann Forfang til iTromsø.

De siste dagene har Forfang vært en del på utøvernes treningssenter. Mye tid har også gått til for å hvile seg i form. Som en av to nordmenn sto dessuten 22-åringen over torsdagens trening. Det vitner sett utenfra om en voldsom selvtillit. Fredag skal han i aksjon i kvaliken. En formalitet der 50 hoppere går videre.

– Jeg prøver å hvile på meg litt friske bein fram mot helga, sier Forfang.

Fikk hjelp av hoppsirkuset mektigste mann

Rennet i normalbakken sist helg ble preget av en ekstrem kulde og periodevis mye vind. Det ble spekulert i at temperaturen var helt nede i 30–40 effektive minusgrader. De siste hopperne satt ikke utenfor før godt etter midnatt lokal tid i Sør-Korea.

– Det var veldig kaldt da. Det må jo ha vært en del minus med den vinden på toppen, men er blitt mildere i været nå. I tillegg sitter vi inne på toppen, så jeg kan varme meg og se på de andre hoppe på TV. Jeg går ikke ut derfra før det er et par hoppere igjen før min tur, forteller Forfang til iTromsø.

I likhet med de fleste andre ble Forfang stående litt ute i den bitende kulden. Der fikk han hjelp til å varme seg en av en av de største profilene innenfor hoppsport. Den mektige renndirektøren for hopp i FIS, Walter Hofer, kom bort med et pledd som han tok rundt Forfang i minuttene før hopp.

– Walter er en fantastisk fyr som jeg har snakket en del med. Han reiser jo rundt sammen med oss gjennom årene. Hele produktet skihopp som vi kjenner det i dag er det Walter som har konstruert, sier Forfang til iTromsø.

– Håper jeg kan levere

Lørdag kan hoppinteresserte møte opp på sentrumshotellet Edge i Tromsø for å følge rennet på storskjerm.

– Det er veldig kult om det møter opp masse folk for å se rennet sammen. Om jeg hopper bra lørdag må det jo være kjempegøy for dem som kommer dit. Så håper jeg at jeg kan levere spenning og underholdning så de blir fornøyde, sier Forfang til Tromsø-publikummet.