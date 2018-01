Ni vaner du må unngå om du vil ned i vekt og bli der

sprek

Kanskje er du en av de mange nordmennene som ønsker å ta av et par kilo. Forskning viser at overvekt, og særlig fett rundt magen, kan være en helserisiko i seg selv.

Derfor kan det være greit å vite om noen vaner og uvaner du bør kvitte deg med dersom du vil ned i vekt. Du vet sannsynligvis at sjokolade kan virke negativt på vekten, men her er vanene du kanskje gjør, men ikke har tenkt over.

Skjulte kaloribomber?

De fleste eksperter er enige om at kosthold har mer å si for vektnedgang enn hva trening har.

En sjokoladebolle kan for eksempel inneholde drøyt 400 kilokalorier. Det er en femtedel av hva en gjennomsnittlig kvinne skal ha i seg av kalorier i løpet av en dag.

Sjokoladeboller er kanskje ikke en skjult kaloribombe, men det finnes flere varer som inneholder flere kalorier enn du kanskje var klar over.

Trening kan selvsagt hjelpe deg til en bedre energibalanse. Men også hverdagslige aktiviteter kan være til hjelp.

Her er vanene ekspertene har definert at du bør unngå:

1. Droppe frokosten

Dette tipset har du kanskje hørt før. Noen hevder dette setter i gang forbrenningen om morgenen, men det er ikke først og fremst derfor dette tipset er med på listen.

For ifølge Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo, er det en annen grunn som er den viktigste for at frokost er en god vane dersom du vil holde vekten nede.

Han viser til National Weight Control Registry, et register hvor mange tusen amerikanere har fortalt om sine erfaringer.

– De som lykkes med å holde vekten nede, spiser frokost. Jeg tror ikke du blir slank av å spise frokost, men de som spiser frokost har et regelmessig kosthold. De spiser regelmessig – ikke spontant og uten mål og mening. Da har du kontroll på måltidene dine, mener Hjelmesæth.

Her får han støtte av Cathrine Borchsenius. Hun er klinisk ernæringsrådgiver og daglig leder av bramat.no og sunnogsprek.no.

– Man MÅ ikke spise frokost, men for mange vil det å droppe frokost, og kanskje lunsj også, føre til at de spiser mye og mer usunt senere på dagen. Undersøkelser viser jo også at en fiberrik frokost gir et mer stabilt blodsukker hele resten av dagen, og dermed mindre risiko for overspising og søtsug, sier hun.

2. Ta bussen til jobb

Hans neste tips handler om fysisk aktivitet. Flere erfarer at fysisk aktivitet gjør at man ikke får like lyst på usunn mat. Og det trenger ikke nødvendigvis være hardtrening, mener professoren.

– De som lykkes, de forteller at de er i fysisk aktivitet, går eller mer, minst en time hver dag. De presser seg til å gå en tur eller noe minst en time hver dag, forteller Hjelmesæth.

Det kan være å gå til og fra jobben, eller å ta seg en tur på ettermiddagen. Det kan være moderat intensitet på turen, så lenge du bare beveger deg. Poenget er ikke nødvendigvis at bussen er et problem, men at du kan legge inn moderat fysisk aktivitet i løpet av dagen.

Ifølge Nutristrategy forbrenner en person på 70 kilo rundt 210 kalorier hvis de går en time med hunden. Nedenfor kan du søke opp hvor mye over 200 kalorier forbrenner:

3. Unngå baderomsvekten

Hjelmesæth har mye erfaring med å hjelpe folk ned i vekt. Han understreker at det først og fremst handler om å spise mindre dersom du vil ned i vekt. For mange er problemet å holde seg der.

Derfor anbefaler han at folk veier seg minst en gang i uken.

– Du må være venn med vekten. Hvis du ikke tør det, så ser du ikke at det går galt. Hvis du da går opp, så må du spise mindre eller øke aktiviteten igjen, forteller han.

4. Handle på impuls

Samtidig mener han at det å planlegge innkjøpene sine, har mye å si.

Nok en gang er ekspertene enige.

– Skal man spise sunt og holde vekten/gå ned i vekt, krever det faktisk at man bruker ganske mye tid og tanker på dette. Det gjelder alt fra å planlegge treningsuken sin, til å planlegge innkjøp, måltider og hva man skal lage til middag. Handling rett etter jobb, når man ofte er ganske sulten, kan også fort føre til at man tar med seg en bolle i hånden, sier Borchsenius.

For noen kan det rett og slett handle om ikke å ha usunn mat hjemme. Og hvis du først har noe usunt: gjem det bort, er rådene.

I tillegg til at du føler deg sulten raskere, vil du ofte velge usunne matvarer, mener hun.

– Mange som spiser som følge av stress velger ofte sukkerrike matvarer som gir rask energi. Resultatet kan derfor bli vektoppgang, eller at du hindres i å gå ned de kiloene du prøver å miste, forklarer ernæringsfysiologen.

5. Stresse

Hva har egentlig stress å si for vekten din? Stress kan fort føre til dårlige vaner, mener Borchsenius, som kommer med følgende forklaring:

– Når du er stresset, får hjernen din beskjed om at det er “fare på ferde” og reagerer som i andre faresituasjoner ved å skille ut adrenalin og frigjøre energi slik at du er klar for kamp eller flukt. Deretter utskilles kortisol, som kroppen din oppfatter som at den trenger etterfylling av energi, altså at du skal spise. Men, problemet med dette er at i motsetning til andre reelle faresituasjoner, har du ikke brukt noe særlig ekstra energi når du blir stresset. Likevel føler du deg sulten. Dermed ender du kanskje opp med å spise mer enn du trenger.

6. Legge deg sent

Stress kan ofte henge sammen med søvn. Men god sovn er isolert sett også avgjørende for om du vil lykkes med å holde vekten nede.

– Forskning tyder også på at de som sover dårlig har lettere for å velge usunn mat og gå opp i vekt. Blant dem som sover lite, er det flere som hopper over frokost enn blant dem som sover normalt. Lite søvn er vanligere blant dem som er lenge oppe om kvelden, som erstatter mat med snacks, og som inntar mesteparten av sitt kaloriinntak på kvelden og natten, sier Borchsenius.

Og så for å svare på spørsmålet i mellomtittelen: Ikke sov mer, sov passe.

– Det er ikke bare de som sover for lite, men også de som sover veldig mye som har en tendens til å spise uregelmessig og erstatte mat med snacks, forklarer hun.

Cathrine Borchsenius var også gjest i Sprekpodden for en tid tilbake. Der snakket hun blant annet om kalorifattig mat som metter. Hør episoden her:

7. Jobbe overtid

Dette høres kanskje ut som en lite relevant vane. Men det er konsekvensene av overtidsjobbingen som fort kan bli et problem, mener Borchsenius.

– Veldig mange lar jobb ta veldig stor del av livet. Det kan bli lange dager, lenge mellommåltider, og mye overtidsmat. Dette virker fort inn på vekten, sier hun.

Mye av det samme gjelder dersom du reiser mye. Jobbreiser kan fort føre til at du spiser urytmisk, eller at du tar kjappe matløsninger.

Akkurat dette har også Eirik Reinsnos snakket om. Han fikk hjerteinfarkt som følge av et stillesittende liv, kombinert med et dårlig kosthold. Særlig på reise ble kostholdet dårlig.

Samtidig understreker Borchsenius viktigheten av å tenke på seg selv, ikke jobb eller alle andre rundt seg.

– Veldig mange lar familie, jobb og alt annet gå foran seg selv og sin egen helse. Da blir det ofte lite trening, lite overskudd, og litt for lett å ty til trøstemat og kosemat, sier hun.

8. Drikke for mye juice

Juice inneholder mange gode næringsstoffer og er i utgangspunktet bra for deg. Sånn sett er kanskje mellomtittelen her litt vel tabloid. Samtidig inneholder juice overraskende mye sukker, ifølge ekspertene. Her er det viktig at det nettopp er sukkeret som bør begrenses, ikke nødvendigvis at man ikke skal få i seg næringsstoffene fra juice.

Dette er også noe lege, foredragsholder og forsker på ernæring, fedme og fettforbrenning, Maria Arlén Larsen, legger vekt på. Hun jobber blant annet med behandling av fedme ved LHL-klinikkene.

– Man må redusere sukkerinntaket. Reduser eller kutt ut all drikkbar energi, særlig i form av juice, brus, saft, iste og iskaffe, sier Larsen.

– Juice kan fort være en dårlig vane hvis man er en av dem som drikker flere glass om dagen. Det er like mye sukker i juice som i brus, utdyper Borchsenius om juicen.

9. Ikke fokuser på det negative

Mange av disse tipsene har handlet om vaner du bør unngå. Samtidig, dersom du ønsker en varig endring, er det viktig å ha fokus på at man har det godt med seg selv. Alle våre eksperter har lagt vekt på nettopp dette. Du må finne din måte å gjøre ting på.

– Husk på at en stor del av det å lykkes med langvarig livsstilsendring er det å faktisk håndtere tilbakefall. Det er en naturlig del av det. Slik at det å lære seg de mønstrene man som oftest går i, før eventuelle tilbakefall, vil gjøre det enklere å håndtere det i fremtiden, sier Arlén Larsen.

Positive tanker vil derfor være en viktig suksessfaktor for å gå ned i vekt og bli der. For eksempel kan man tenke at det er greit å skeie ut med litt usunne matvarer, så lenge det er en utskeielse. Lørdagsgodt hører til lørdagen, for eksempel.

– Fokuser på det bra man gjør og de gode endringene man faktisk har fått til. I motsatt fall kan det være lett å hele tiden ha negativt fokus. Om det blir for mye av det sistnevnte, så er det vanskelig å opprettholde motivasjonen og da også vanene. Man skal jo ha det bra, understreker Arlén Larsen.