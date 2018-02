Haga om Bjørgen: – Hun prøvde å få meg til å forstå at jeg hadde vunnet

langrenn

PYEONGCHANG/OSLO: Gullvinneren fra 15 kilometer med skibytte, Charlotte Kalla, var den store favoritten til å ta gullet på 10 kilometer fristil. Men de norske kvinnene maktet å nekte henne det.

Rettere sagt: Ragnhild Haga nektet Kalla det.

Endelig tok en norsk kvinne knekken på de svenske. Da står det 2–1 til svenskene i kvinnelangrennet i årets OL.

Bronsevinner Marit Bjørgen var første til å gratulere Haga. Veteranen hadde et klart budskap.

– Marit prøvde å få meg til å forstå at jeg hadde vunnet. Hun vet hvordan dette er. Det er godt å ha Marit med meg på pallen, sier Haga på pressekonferansen etter rennet.

Selv sier Bjørgen at Haga ikke helt trodde på gullbeskjeden. Hun var dessuten full av lovord om Haga - som hun var 31.9 sekunder bak i mål.

– Hun har hatt en vanvittig utvikling i år. Hun har vært rå. Hun er rå til å disponere løpet sitt. Dette fortjente hun virkelig. Hun får ikke sove i natt, lo Bjørgen etter løpet.

– Den viktigste utforkjøringen i karrièren

For den norske overraskelseskvinnen ledet klart til 6,2 kilometer. Der lå hun bare 1,7 sekunder foran den svenske storfavoritten.

Derfra bare økte den norske overraskelsen.

– Jeg hadde en bedre start enn vanligvis. Jeg fikk god sekundering av trenerne. Jeg var redd noen av de andre skulle øke farten, så jeg økte, sier Haga.

Tidligere fortalte gullvinneren til TVNorge at hun var fornøyd med avslutningen.

– Da jeg satte utfor den siste bakken tenkte jeg at det var den viktigste utforkjøringen i karrièren. Jeg er kjempefornøyd med meg selv. Jeg har øvd mye på 10 kilometer fri i år. Da jeg fikk sekunderinger på at jeg gikk bra i starten, skjønte jeg at det kunne gå, smiler Haga.

Knusende overlegen

27-åringen tok sin første verdenscupseier i verdenscupåpningen i årets sesong. Hun har vært på pallen i alle skøyteløp hun har stilt opp i i verdenscupen denne sesongen. Men i sitt første OL, gikk hun kanskje sitt livs beste løp.

I verdenscuprennet i Toblach rett før jul, lå også Haga godt an. Men mot slutten gikk det tråere, og Charlotte Kalla tok til slutt den verdenscupseieren. En nyttig lærdom, slår Haga fast nå.

– Jeg tenkte at jeg klusset det litt til i Toblach, da hentet Kalla meg på slutten. Nå måtte jeg bare gå på hele veien til mål, da økte jeg også ledelsen, stråler Haga.

Allerede fra start var den norske kometen helt fremme i teten. Da skjønte hun også at dette kunne gå veien. Hun visste at hun normalt sett har gode avslutninger.

Og da alle andre favoritter var i mål, var det til slutt Haga som sikret et overlegent OL-gull.

– Jeg er helt målløs. Jeg er så vanvittig glad for Ragnhild sitt gull, sa Bjørgen til TVNorge etter at Haga hadde sikret gullet.

Charlotte Kalla tok sølvet, 20,3 sekunder bak Haga.

– Det var slitsom, men ganske deilig å passere mållinjen. Jeg prøvde å kjempe på hele veien. Jeg var ganske sliten da jeg gikk ut på andrerunden, sier Kalla til TVNorge.

Med det fortsatte hun den fantastiske norske dagen. OL-gull til Aksel Lund Svindal, sølv til Kjetil Jansrud og Ragnhild Mowinckel, var den foreløpige statusen før kvinnenes 10 kilometer.

– Det er helt rått. Da Ragnhild Mowinckel vant sølv fant vi ut at det var Ragnhild-dagen, ler Haga etter gull-løpet.

Bjørgen-bronse

Marit Bjørgen hadde valgt et tidlig startnummer på dagens 10 kilometer fristil i OL. På forhånd hadde hun fått kritikk for det, blant annet av den svenske landslagssjefen, Rikard Grip. Han trodde Bjørgen hadde valgt det tidlige startnummeret for å håpe at hun fikk gå i ryggen på noen av de største favorittene da hun passerte en runde.

– Det er et sjansespill. Ikke bare handler det om aspektet at man må timet det perfekt. Det avhenger også at løperen man henger seg på har en topp dag, sa Grip til Expressen før start.

Halvveis i løpet, da Bjørgen passerte fem kilometer inne på stadion, gikk hun ut helt alene. Med andre ord lykkes ikke Bjørgen med det svensken trodde var Bjørgens taktikk.

Derfra måtte Bjørgen jobbe alene til mål. Det ble til slutt for tungt for den norske 37-åringen. Bjørgen knep til slutt en delt bronsemedalje sammen med finske Krista Pärmäkoski.

– Jeg er utrolig glad for medalje i dag, sa Bjørgen.

Ingvild Flugstad Østberg endte som nummer syv, mens Heidi Weng endte på ellevteplass.