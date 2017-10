Norsk Tipping har tapt 150 millioner kroner – med vilje

For ett år siden innførte Norsk Tipping en totalgrense for tap. Det har kostet spillselskapet nesten 150 millioner kroner.

– Akkurat som planlagt, sier Bjørn Helge Hoffmann, som er fagsjef for ansvarlig spill i Norsk Tipping.

Den norske spillmonopolisten var det første spillselskapet i verden som innførte en universalgrense for tap på tvers av alle spill og kanaler. Alle som spiller såkalte risikospill på nett hos Norsk Tipping, må sette en egen grense for hvor mange penger de kan tape i måneden.

Grensen er på maksimalt 20.000 kroner. Kunder som bare spiller lavrisikospill (som lotterier) må ikke legge inn noen egendefinert tapsgrense.

Snitt på 4800 kroner

I en redegjørelse ett år etter at grensen ble satt, opplyser Hoffmann følgende:

Gjennomsnittlig setter kundene sin tapsgrense til 4800 kroner pr. måned, altså langt under maksbeløpet på 20.000 kroner.

Mer enn 60 prosent setter sin grense lavere enn 4000 pr. måned

Cirka ni prosent (rundt 45.000 spillere) har satt grensen sin til maksbeløpet på 20.000 kroner. Cirka 1000 spillere når, eller er i nærheten av å nå, maksgrensen pr. måned. 80 prosent av disse spillerne defineres som risikospillere.

– Kundene våre har tatt godt imot endringen. Vi har gjennomført egne undersøkelser i ettertid, og åtte av ti svarer at de mener tiltaket er godt og forstår hvorfor det er nødvendig med slike grenser. Vi har heller ikke opplevd noen kundeflukt. At så få har satt grensen sin til maksimalbeløpet tyder på at det store flertallet ikke har behov for «friheten» til å satse mer, sier Hoffmann.

– De cirka 1000 kundene som når maksgrensen på 20.000 i måneden, har vi mulighet til å følge opp gjennom et annet av våre forebyggende tiltak, som er direkte kontakt med risikospillere på telefon, sier Hoffmann videre.

– Ni av ti stopper

Ifølge Norsk Tipping viser kundeundersøkelser at ni av ti spillere stopper når de har nådd grensen sin, og at disse ikke går videre og spiller hos andre selskaper.

– Det aller viktigste er at spillerne selv er blitt bevisste på hvor mange penger de faktisk bruker. Det er så lett å miste oversikt når innsatsene av og til ender med gevinst, og av og til med tap. Med bedre oversikt får de også bedre kontroll, sier Hoffmann.

Norsk Tipping opplyser at de har inngått en langsiktig avtale med Nottingham Trent University og Mark Griffiths, som ifølge selskapet er en av verdens mest anerkjente forskere innenfor spilleavhengighet.

– Forebygging av spilleproblemer er Norsk Tippings største oppgave. Når vi i det hele tatt har mulighet til å innføre et så radikalt og kostbart tiltak, er det fordi staten har gitt Norsk Tipping et krystallklart mandat. Vi er forpliktet til å selge spill på en måte som ikke gjør skade på folk. Både vi og eierne våre visste at hvis totalgrensen virket som den skulle, ville vi tjene mellom 110 millioner og 150 millioner kroner mindre i året enn vi kunne ha gjort. Det er prisen å betale for å oppnå bedre kundebeskyttelse, sier Bjørn Helge Hoffmann.