UEFA vurderer å gjøre dette forbudt i barnefotballen: – Vi må ta det på alvor

– Vi må selvfølgelig ta dette på alvor. Hvis det viser klart at det er noen skader, spesielt for barn, må vi være strenge, sier UEFA-president Aleksander Ceferin til den engelske avisen The Telegraph på spørsmål om det kan komme et forbud.

I 2017 lanserte Det europeiske fotballforbundet (UEFA) en omfattende studie. Formålet var å finne ut om headinger i barne- og ungdomsfotballen hadde noen effekt på spillernes hjernestruktur og funksjon.

Resultatet foreligger en gang neste år.

– Jeg ser fram til å se resultatene av denne analysen, sier Ceferin.

USA er blant landene som har innført et headeforbud for å minimere faren for hjerneskader. Der har ikke barn under ti år lov til å heade ballen, mens det er begrensninger for barn mellom 11 og 13 år.

I England har det også vært fokus på problematikken, etter at flere spillere har slitt med demens etter at fotballkarrièren er avsluttet. Den tidligere Premier League-stjernen Alan Shearer har blant annet undersøkt hjernen for å avdekke om den har tatt skade av alle headingene i hans aktive karrière.

Det engelske fotballforbundet (FA) og spillernes organisasjon (PFA) har gått sammen om et forskningsprosjekt, der den psykiske og fysiske helsen til 15.000 tidligere fotballspillere skal undersøktes. Funnene skal deretter bli sammenlignet med resten av befolkningen.

Norsk deltagelse i studie

Roald Bahr er professor i idrettsmedisin og leder for Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøgskole. Der hadde de for noen år siden en stor studie på elitefotball.

– Vi hadde folk ute på alle eliteseriekampene gjennom to sesonger (2004 og 2005). Hver gang noen fikk en smell i hodet, og ble liggende nede, ble de undersøkt i etterkant og dagen etter. De samme spillerne var også gjennom økter med høyintensiv heading av ballen, uten at vi fant de store effektene, sier Bahr.

Samme undersøkelse er ikke gjennomført innenfor barne- og ungdomsfotballen, og det er ingen studier pr. nå som viser at det å heade ballen er skadelig for hjernen.

– Det er et spørsmål som ikke er avklart, forklarer Bahr.

Norges idrettshøgskole har nå fått midler til å gjennomføre en stor EU-finansiert studie i partnerskap med Tyskland, Belgia, Nederland, Israel og Slovakia.

– Der skal vi se på akkurat dette, sier Bahr.

I studien – som vil gå over ett år – skal aktive fotballspillere i 14–15-årsalderen undersøkes.

– Vi synes det er et veldig viktig tema, og det er derfor vi er i gang med denne studien, sier Bahr.

NFF avventer

Henrik Lunde er seksjonsleder for barn og ungdom i Norges Fotballforbund (NFF). Der sitter de nå på gjerdet, og venter spent på funnene til UEFA.

– Det er bra at man prøver å finne ut mer om dette. Det er ikke bra om man driver med ting som er helseskadelig for barn. Vi må nesten bare avvente og se, sier Lunde.

NFF har testet ut lettballer i barnefotballen. Det er hovedsakelig for at det skal bli enklere for barn å mestre spillet.

– Noen klubber bruker det for de aller minste, og vi har ganske positiv erfaring. Det er begrenset hvor mange ganger et barn klinker til i en hodeduell i løpet av et år, men er det skadelig, må man jo se på det. Vi synes dette er interessant, og følger med, sier Lunde.

Dersom UEFA-studiet avslører at det å heade ballen er skadelig for barn og unge, kan kampreglementet blir endret.

Da må også nasjonale særforbund følge etter.