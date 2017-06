Må forlate landslagssamling etter smell: – Jeg slet med å se farger og lys. Alt var bare skurr.

SISTE: Hodeskaden til Reginiussen er så alvorlig at at han må forlate landslagssamlingen. Sarpsborg 08s midtstopper Sigurd Rosted hentes inn som erstatter, skriver TV 2 .

ULLEVAAL STADION: Et drøyt kvarter ut i kampen mot Tsjekkia, på stillingen 0–0, gikk Norges midtstopper, Tore Reginiussen opp i en duell.

I den samme duellen var medspiller Sander Berge. De to nordmennene skallet så begge begynte å blø. Reginiussen ble liggende nede, holdt seg til hodet, og fikk hjelp av de norske legene. Til slutt fortsatte han kampen.

– Det største problemet var synet, det ble bare skurr på det ene øyet etter at det smalt. Jeg traff tydeligvis på noe der. Først var det litt vanskelig å se, så ble det gradvis verre og verre, forklarer Reginiussen etter kampen.

– Jeg var ikke borte

De norske legene lot Reginiussen spille videre, før han etter hvert sa fra om at nok var nok.

– Til slutt slet jeg veldig med å se farger, forskjell på farger og lys. Det ble bare skurr. Da var det bedre at det kom inn noen som hadde to friske øyne, forklarer Reginiussen.

På spørsmål om det var forsvarlig å la stopperen spille videre, svarer landslagstrener Lars Lagerbäck følgende:

– Han sa selv at det ikke var en smell i hodet, men at det var øyet som hadde svulmet opp slik at han slet med å se skikkelig. Det medisinske apparatet sjekket naturligvis ut disse tingene før de klarerte ham for videre spill, sier Lagerbäck.

Det var også slik Reginiussen opplevde situasjonen. Ettersom det ikke var noen hodeskade i form av en hjernerystelse eller lignende, følte han det var greit å fortsette kampen.

– Hodet hadde vi kontroll på. Jeg var helt klar, det var ikke noen blackout eller noe sånn. Jeg var ikke borte i det hele tatt. Det var kun øyet og synet som var problemet.

Har skjedd før

Etter kampen møtte han pressen. Da hadde han stripset sammen øyet, fått lagt på kompresjon og fått kontroll på blødningen. Fortsatt så han uklart, men da Aftenposten møtte han en snau halvtime etter kampen, var synet i ferd med å bli bedre.

– Nå er det litt bedre. Det er litt hovent og litt skurrete, men hodet kjennes fint ut, jeg har ikke fått noen stor trøkk der.

Reginiussen forteller at han har hatt lignende opplevelser før.

– Det var det samme da, at jeg slet med synet. Jeg hadde veldig lyst til å spille videre, men til slutt ble det umulig fordi jeg slet med å orientere meg i forhold til motstanderne og da er det vanskelig å spille, forklarer stopperen.

Etter det forlot Reginiussen banen. Da Norge scoret kvarteret ut i andre omgang lå han fortsatt på en benk inne i garderoben.

Det gjorde han også da Tarik hadde mulighet til å sende Norge i ledelsen minutter senere.

– Jeg lå fortsatt i garderoben. Jeg vet ikke hva som ble sagt på benken, men der burde det selvsagt vært mål. Jeg tror han vet det selv også, smiler Reginiussen om bommen.

Se høydepunktene fra kampen:

Hør Aftenpodden Sport: Hvor gikk det galt for landslaget? Skal vi gi opp fotball og heller gå på ski? Og hva kan vi lære av Sergio Ramos?