Uavgjort mot FC Flora Tallin

Småguttelaget til Dalen fikk et skikkelig opptur i Umeå Fotbollfestival da de møtte det sterke estlandske hovedstadslaget Flora Tallin i sin første kamp torsdag i Umeå Fotbollfestival – en av Sveriges største fotoballturneringer for aldersbestemte lag. En jevn kamp endte til slutt 2-2 etter at Dalen leder 2-0 etter to mål av Jørgen Hammari. I neste kamp mot Mairahem fra Umeå ble det tap 5-4 etter en dårlig start. Her scorte Jørgen Hammari tre mål, mens Aleksander Opgård Thomassen noterte seg for en nettkjenning. Ny kamp venter for småguttelaget fredag klokken 11.20.

– Det er tillatt med to overårige spillere per lag, og Jørgen er inne på den kvoten. Samtidig har vi med mange lilleguttespillere, og er nok et av de yngste lagene i smågutteklassen. Men lilleguttespillerne har gjort en veldig god jobb og har bidratt til gode resultat i begge kampene, sier trener Ole Andersen.

Jentelaget til Tverrelvdalen er også i Umeå og har spilt en kamp torsdag, mot Trondheimslaget Tiller IL. Her ble det kraftig bank for Dalen-jentene med tap 4-0. Humøret er likevel på topp, og til tross for tapet har de fortsatt tro på kunne komme blant de to beste i den fem lags store gruppa. Mye tyder på at det er jevnt bak Tiller. Dalens neste kamp er fredag mot Sundsvall/Kovland fra Sverige som så langt ikke har vært i aksjon. Kampen går fredag morgen klokken 08.00.